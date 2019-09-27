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18:19   27 Сентября 2019
Россия

Захарова высмеяла слова Пелоси о «вмешательстве» РФ в скандал вокруг Трампа

Захарова высмеяла слова Пелоси о «вмешательстве» РФ в скандал вокруг Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о якобы возможной причастности РФ к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пелоси в пятницу, 27 сентября, в эфире телеканала MSNBC выразила мнение, что «Россия приложила к этому руку». Захарова высмеяла заявление спикера палаты представителей в своем Facebook.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала представитель МИД.

Ранее в среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. СМИ писали, что в разговоре с главой Украины президент США мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сша

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