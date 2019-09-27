МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику
Заместитель председателя координационного совета партии Егор Литвиненко в пятницу, 27 сентября, сообщил, что «Молодая гвардия Единой России» предложила европейским странам присоединиться к международному субботнику, который пройдет 24 октября под девизом «Спасай планету/Save the Planet».
По его словам, 24 октября — Всемирный день действий против изменения климата, поэтому МГЕР предложила другим странам присоединиться к акции и внести вклад в чистоту планеты. Экологическая безопасность — важнейшая международная тематика, объединяющая страны.
«В одиночку здесь не справиться, поэтому важно подходить к решению экологических вопросов с трезвым умом, взвешено», — добавил Егор Литвиненко.
Работаем над снижением числа ДТП ✊???? ⠀ Предупреждения для водителей появились на 15 самых опасных перекрестках города Тамбова, где чаще всего сбивают людей.https://t.co/qWvLY0b1bv#МГЕР #МолодаяГвардия #МГЕР68 pic.twitter.com/ScEXhjIWxY— Молодая Гвардия (@VMgere) 4 сентября 2019 г.