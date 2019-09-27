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МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

 Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

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18:02   27 Сентября 2019
Россия

МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

Заместитель председателя координационного совета партии Егор Литвиненко в пятницу, 27 сентября, сообщил, что «Молодая гвардия Единой России» предложила европейским странам присоединиться к международному субботнику, который пройдет 24 октября под девизом «Спасай планету/Save the Planet».

По его словам, 24 октября — Всемирный день действий против изменения климата, поэтому МГЕР предложила другим странам присоединиться к акции и внести вклад в чистоту планеты. Экологическая безопасность — важнейшая международная тематика, объединяющая страны.

«В одиночку здесь не справиться, поэтому важно подходить к решению экологических вопросов с трезвым умом, взвешено», — добавил Егор Литвиненко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #европа #субботник #мгер

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