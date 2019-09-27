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18:00   27 Сентября 2019
Россия

Видео задержания 262 браконьеров из КНДР появилось в сети

Видео задержания 262 браконьеров из КНДР появилось в сети

Погрануправление ФСБ по Приморскому краю опубликовало кадры задержания трех шхун и пяти мотобортов с 262 рыбаками, уличенными в браконьерстве в Японском море. На видео видно момент задержания судов-нарушителей в исключительной экономической зоне РФ.

На ролике к одной из шхун приближаются пограничники, осматривают судно. Шхуна КНДР доверху загружена кальмаром. Российские пограничные суда сопроводили три северокорейские шхуны и пять мотоботов.

Ранее сообщалось, что в момент задержания  рыбаки-браконьеры не оказали никакого сопротивления. Они последовали за российскими кораблями в город-порт Находка. Суда находятся на рейде.

Пограничники изъяли незаконный улов —  более 30 тысяч экземпляров кальмара, а также запрещенные орудия лова.

Ранее в сентябре в том же районе другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников. Они ранили четырех россиян, в одного выстрелили из огнестрельного оружия. Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов.

После инцидента в МИД России вызывался временный поверенный в делах КНДР в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#кндр #браконьеры

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