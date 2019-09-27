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 Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

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18:00   27 Сентября 2019
Россия

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях ГА ООН. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости. 

Ранее Россия рассчитывала, что во время встречи в Нью-Йорке Лавров и Помпео направят усилие на улучшение отношений, однако теперь им придется начать с обсуждения проблем виз и санкций, которые Вашингтон ввел на этой неделе ранее, сообщил накануне встречи посол РФ в США Анатолий Антонов. 

Америка отказала в выдаче визы нескольким членам делегации России, которые должны были принять участие в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #лавров #политика #общество

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