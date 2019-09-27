Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

Автор шуточной петиции о присоединении Латвии к США Денис Бартецкий осужден на 80 часов исправительных работ судом Видземского предместья Риги.

О приговоре Бартецкий сообщил в своем Facebook. Ранее он создал петицию с предложением присоединить Латвию к Соединенным Штатам Америки: это стало его ответом на приговор суда другому жителю Латвии — Максиму Коптелову, получившему реальный тюремный срок за шутку с петицией о включении прибалтийской республики в состав России.

«Осудили. Здравый смысл — не самая сильная сторона нашей системы. Итого: 80 часов общественных работ и год пробации. Ровно столько после прений требовал прокурор (изначально он предлагал посадить). Обычно судья даёт меньше, чем запрашивают. В этом случае получилось так, как получилось. Мы — лед под ногами майора», — заявил Бартецкий в своем Facebook.

Сбор подписей за присоединение Латвии к США стартовал на сайте общественных инициатив Avaaz.org в феврале 2016 года. Вместе с тем на ресурсе появились петиции с предложениями присоединить Латвию к «Галактической империи», а также инициатива о выходе прибалтийской республики из состава Солнечной системы и Млечного Пути.

23 июля сообщалось, что на главу «Русского союза Латвии» Александра Филея завела уголовное дело Служба госбезопасности республики после поздравления граждан с 79-й годовщиной освобождения страны силами Красной армии от нацистской оккупации.