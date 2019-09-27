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 Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

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17:41   27 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Две сотрудницы Госпогранслужбы Украины убили младенца во Львове. Он этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований в пятницу, 27 сентября.

Следствие выяснило, что в июле сотрудница пограничного отряда родила девочку во дворе дома. После родов она не стала перевязывать пуповину ребенку и ударила младенца по голове.

Новорожденная получила закрытую черепно-мозговую травму. Сестра матери и по совместительству  коллега закопала еще живую девочку возле дома.

Сотрудниц Госпогранслужбы подозревают в умышленном убийстве, они арестованы. Если вину женщин докажу, им грозит от десяти лет лишения свободы.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #госпогранслужба

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