Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Две сотрудницы Госпогранслужбы Украины убили младенца во Львове. Он этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований в пятницу, 27 сентября.

Следствие выяснило, что в июле сотрудница пограничного отряда родила девочку во дворе дома. После родов она не стала перевязывать пуповину ребенку и ударила младенца по голове.

Новорожденная получила закрытую черепно-мозговую травму. Сестра матери и по совместительству коллега закопала еще живую девочку возле дома.

Сотрудниц Госпогранслужбы подозревают в умышленном убийстве, они арестованы. Если вину женщин докажу, им грозит от десяти лет лишения свободы.