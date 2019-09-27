Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание сроков внесения законопроектов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости раскритиковала структуры федеральной исполнительной власти, которые не всегда соблюдают сроки внесения законопроектов в парламент, в результате чего порой возникает цейтнот с выполнением национальных проектов.

По ее словам, основную часть проектов закона готовят структуры федеральной исполнительной власти​​​. К сожалению, сроки внесения законопроектов они не всегда соблюдают, поэтому документы поступают с запозданием.

«Когда это приоритетные законопроекты, возникает своего рода цейтнот», — добавила Матвиенко.

Это задерживает не только Совет Федерации, но и законодателей, страну, бизнес, россиян, в том числе реализацию национальных проектов.