Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание сроков внесения законопроектов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости раскритиковала структуры федеральной исполнительной власти, которые не всегда соблюдают сроки внесения законопроектов в парламент, в результате чего порой возникает цейтнот с выполнением национальных проектов.
По ее словам, основную часть проектов закона готовят структуры федеральной исполнительной власти. К сожалению, сроки внесения законопроектов они не всегда соблюдают, поэтому документы поступают с запозданием.
«Когда это приоритетные законопроекты, возникает своего рода цейтнот», — добавила Матвиенко.
Это задерживает не только Совет Федерации, но и законодателей, страну, бизнес, россиян, в том числе реализацию национальных проектов.
Валентина Матвиенко: Власть слышит общество и адекватно реагирует Интервью Председателя Совета Федерации РИА Новостиhttps://t.co/k8S9zLMPsa— Совет Федерации (@SovFedInfo) 27 сентября 2019 г.