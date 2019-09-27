РЖД дарит скидку пассажирам старше 60 лет ко дню пожилого человека

Пассажирам старше 60 лет подарят скидку 50% на билет в купе к Международному дню пожилого человека. Об этом 27 сентября сообщила компания «РЖД» на официальном сайте.

«С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%. Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг», — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Отмечается, что приобрести билеты по сниженной цене можно на маршруты поездов дальнего следования «Федеральной пассажирской компании», «Дочка», РЖД, которые курируют во внутригосударственном сообщении с 1 по 31 октября текущего года.

В РЖД подчеркнули, что акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечают 1 октября.