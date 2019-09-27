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17:38   27 Сентября 2019
Россия

РЖД дарит скидку пассажирам старше 60 лет ко дню пожилого человека

РЖД дарит скидку пассажирам старше 60 лет ко дню пожилого человека

Пассажирам старше 60 лет подарят скидку 50% на билет в купе к Международному дню пожилого человека. Об этом 27 сентября сообщила компания «РЖД» на официальном сайте. 

«С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%. Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг», — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Отмечается, что приобрести билеты по сниженной цене можно на маршруты поездов дальнего следования «Федеральной пассажирской компании», «Дочка», РЖД, которые курируют во внутригосударственном сообщении с 1 по 31 октября текущего года. 

В РЖД подчеркнули, что акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #ржд

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