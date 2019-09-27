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 Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

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17:15   27 Сентября 2019
Весь мир

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Немецкие полицейские в пятницу, 27 сентября, закрыли незаконный центр обработки данных, который установили бывшем бункере Североатлантического альянса в городе Трабен-Трарбахе. По информации полиции, бункер использовали для хранения серверов сайтов по продаже наркотиков и для другой незаконной деятельности.

Сотрудники уголовной полиции земли Рейнланд-Пфальц совместно с генеральной прокуратурой города Кобленц расследовали дело против центра Bulletproof-Hoster на протяжении пяти лет​​​. В центре обработки данных размещались сайты, через которые преступники торговали наркотиками, поддельными документами и проводили масштабные кибератаки.

Полицейские отметили, что цель центра обработки информации — предоставить клиентам защиту от властей и помешать расследованиям. Немецкие следственные органы впервые раскрыли подобный центр. Задержали семь человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
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