Трамп рассказал, что Иран ставил условием встречи снятие санкций

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран перед встречей с ним требовал снять санкции. Глава государства добавил, что не согласился на условие. Об этом он рассказал 27 сентября, в пятницу, в своем Twitter.

«Иран хотел, чтобы я снял санкции, введенные против них, чтобы встретиться. Я сказал, конечно, нет!» — написал глава государства в Twitter.

На этой неделе Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани участвовали в работе ГА ООН, однако так и не смогли встретиться. При этом усилие к встрече двух лидеров прилагали ряд стран, в том числе Франция и Германия.