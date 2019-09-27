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МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

 Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

 Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

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17:02   27 Сентября 2019
Весь мир

Трамп рассказал, что Иран ставил условием встречи снятие санкций

Трамп рассказал, что Иран ставил условием встречи снятие санкций

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран перед встречей с ним требовал снять санкции. Глава государства добавил, что не согласился на условие. Об этом он рассказал 27 сентября, в пятницу, в своем Twitter. 

«Иран хотел, чтобы я снял санкции, введенные против них, чтобы встретиться. Я сказал, конечно, нет!» — написал глава государства в Twitter.

На этой неделе Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани участвовали в работе ГА ООН, однако так и не смогли встретиться. При этом усилие к встрече двух лидеров прилагали ряд стран, в том числе Франция и Германия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество

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