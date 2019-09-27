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Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
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17:06   27 Сентября 2019
Россия

Кардиолог рассказал, как следить за здоровьем после 35 лет

Кардиолог рассказал, как следить за здоровьем после 35 лет

Завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии имени Сеченова, академик РАН, профессор Юрий Беленков рассказал, что каждый человек после 35 лет должен начать следить за некоторыми показателями здоровья. Речь идет от весе, давлении, уровне холестерина и глюкозы.

По его словам, превышение нормы по вышеперечисленным показателям может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Беленков отметил необходимость измерять окружность талии. Если талия больше 85 сантиметров у женщин и 95 сантиметров у мужчин, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается.

Академик РАН подчеркнул, что примерно 48% смертей в России  вызвано именно этими болезнями.

Напомним, всемирный день сердца отмечается 29 сентября.

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Автор: Арсений Аскольский
#здоровье #сердце #кардиолог

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