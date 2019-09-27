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 Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric
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Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
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 Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

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Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

 Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric
17:10   27 Сентября 2019
Весь мир

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

Управляемое Фаезом Сарраджем «Правительство национального согласия», осевшее в Триполи, подписало Меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric.

Напомним, в Ливии начался затяжной политический кризис после свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи. Сейчас в стране продолжается ситуация «двоевластия»: на востоке Ливии действует избранный народом парламент, а на западе, в том числе и в столице Ливии — Триполи, управляет Правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, созданное при поддержке ООН и Евросоюза. Силам Сарраджа противостоит Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством генерала Халифы Хафтара. Напомним, в июне ЕС одобрил предложение Сарраджа созвать «межливийскую конференцию» и заявил о необходимости урегулирование конфликта политическим, а не военным путем.

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

General Electric — крупная американская многоотраслевая корпорация из Бостона, производящая множество видов техники: начиная от локомотивов и энергетических установок и заканчивая стрелковым оружием, бронетехникой, военно-космическими системами и ядерными боеголовками. Около одной пятой части доходов от продаж компании составляют военные госзаказы федеральных властей США.

После атаки на 38 объектов ПНС, связанных с террористическими группами, ливийские СМИ написали о «великой победе Хафтара». В ЛНА утверждают, что военные действия со стороны войск Хафтара не мотивированы политически и не связаны с чьим-либо влиянием или ресурсами, а силы ЛНА сражаются с «террористами, ополченцами и преступниками».

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #африка #новости #весь мир #хафтар #саррадж

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