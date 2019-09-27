Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

 Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

 Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

 Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric
МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

МГЕР предложила странам Европы присоединиться к международному субботнику

 Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео
Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

 Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Пограничницы из Украины заживо закопали младенца

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Германия обнаружила незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

 Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric

Ливийское ПНС подписало меморандум с компанией из США General Electric
16:47   27 Сентября 2019
Россия

Шаги для решения проблемы репатриации российских детей из Сирии обсудили в МИД

Шаги для решения проблемы репатриации российских детей из Сирии обсудили в МИД

Целевая рабочая группа по реализации мер по возвращению российских детей из Сирии провела заседание в пятницу в МИД РФ. Об этом сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 

«По итогам заседания намечены дальнейшие конкретные шаги, которые необходимо предпринять для окончательного решения проблемы репатриации российских детей из Сирии», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что в заседании участвовали специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданов, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...