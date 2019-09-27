Шаги для решения проблемы репатриации российских детей из Сирии обсудили в МИД

Целевая рабочая группа по реализации мер по возвращению российских детей из Сирии провела заседание в пятницу в МИД РФ. Об этом сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«По итогам заседания намечены дальнейшие конкретные шаги, которые необходимо предпринять для окончательного решения проблемы репатриации российских детей из Сирии», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что в заседании участвовали специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданов, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.