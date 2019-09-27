Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа в пятницу, 27 сентября, сообщила, что Мадрид намерен оспорить в судебном порядке ряд резолюций, которые принял накануне каталонский парламент. По ее словам, принятие резолюций — «нападение на сосуществование каталонцев».

Правительство Испании не допустит никаких нападений на Статут Каталонии и конституцию, продолжила Исабель Селаа. Конституция — инструмент Испании не только для диалога, но и защиты национальных ценностей против тех, кто хочет их подорвать.

Исабель Селаа призвала председателя правительства Каталонии Кима Торру «уважать законы и принципы правового государства». Испанское правительство опровергло заявления Кима Торры, который обвинил страну в желании криминализировать сторонников движения за независимость.