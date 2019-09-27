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16:48   27 Сентября 2019
Россия

Соболь завела любовника после измен мужа и политических неудач

Соболь завела любовника после измен мужа и политических неудач

Юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь могла завести любовника из-за измен супруга и неудавшейся политической карьеры. Мужа соратницы Навального —  некросоциолога Сергея Мохова — заменит триатлонист и врач Александр Барвинский.

Семья Соболь переживает кризис после того, как стало известно о любовницах Мохова. Его разоблачили, в том числе, на федеральном канале. Он проводил досуг в командировках с легкодоступными девушками, пока его жена активно занималась московской политикой.

Регулярные ссоры фактически развалили семью, хотя Соболь и Мохов продолжают жить вместе ради воспитания общего ребенка. Супруги выставляют редкие совместные фото, чтобы не подпитывать скандалы в СМИ и не портить окончательно репутацию Соболь.

Соболь обзавелась любовником после измен супруга

Этим легко объяснить отдых экс-кандидата без мужа на Кипре в начале сентября 2019 года. Соболь, судя по всему, завела себе молодого любовника — Александра Барвинского, штангиста-разрядника. Соболь, не таясь, выкладывает в Instagram фото с Барвинским или с мероприятий, на которых выступает спортсмен.

Не исключено, что на Кипре юрист отдыхала вместе со своим любовником. Барвинский работает в медцентре SpaGolod, он специалист по РДТ — разгрузочно-диетической терапии (это другое название лечебного голодания). Это объясняет, как Соболь выдержала голодовку в рамках избирательной кампании в Мосгордуму.

Соболь обзавелась любовником после измен супруга

Мужа Соболь в мае поймали на супружеской измене, отмечают «Народные новости». Мужчина знакомился через сервис знакомств Tinder во время командировки в Омск, а затем обсуждал любовные похождения с закадычным другом Сергеем Постниковым.

Переписку с Мохова и Постникова показывал в фильме-расследовании телеканал НТВ.

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Автор: Саида Габиева
#измена #соболь #мохов

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