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16:24   27 Сентября 2019
Россия

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Трое сотрудников Российского федерального ядерного центра в городе Саров Нижегородской области попытались воспользоваться рабочими ресурсами для майнинга биткоинов, однако были пойманы и переданы под суд.

Отмечается, что они были задержаны еще в феврале. Саровский городской суд сейчас ведет два уголовных дела по этому поводу, даты рассмотрений еще не известны.

В отношении еще одного сотрудника, Байкова, дело уже рассмотрено, ему назначен штраф 450 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе органа.

Согласно данным на портале суда, ядерщиков обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации.

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Саровский Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — ведущий в системе государственной корпорации «Росатом» в сферах создания и производства ядерного вооружения, радиационной физике, лазерах, плазмы и термоядерного синтеза. Его основали в 1946 году. Здесь были созданы первые отечественные атомная и водородная бомбы.

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Автор: Анна Манц
#суд #саров #биткоин #майнинг

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