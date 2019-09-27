Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Актер Игорь Скрипко, известный ролью в сериале «Последний Москаль», призвал российских звезд, участвующих в акциях оппозиции, озвучить размер денежных вознаграждений за присутствие на митингах. Об этом 27 сентября он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Скрипко, если артисту платят за то, чтобы он «привел свою паству фанатов» на улицу, то нужно иметь совесть признаться хотя бы им, сколько им заплатили за «искреннюю» борьбу за правду и «благородный риск». Он назвал такую позицию своих коллег лицемерной и подлой.

«Люди верят и идут. Вот только с одной разницей, твой риск стоит миллионы, а их — не тянет и на каплю твоей правды», — посетовал Скрипко.

Скрипко заявил, что за участие в протестах звездам платят около шести миллионов рублей. Так актер прокомментировал заявление экс-волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского, который заявил, что выступающие на митингах актеры и музыканты получают за это крупные суммы денег.

Так, гонорар актрисы Александры Бортич, которая заявила о желании пойти на акцию 29 сентября в Москве, оставил один миллион рублей. Что касается рэпера Face и «Кровостока», за выступление на митинге 10 августа они получили по восемь миллионов рублей.

Туровский также добавил, что оппозиционеры направят все усилия, в том числе финансовые, чтобы привлечь еще больше звезд к митингу.