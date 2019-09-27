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Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
16:04   27 Сентября 2019
Весь мир

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджиди в пятницу, 27 сентября, пригрозил ударом по американским войскам в случае угроз Тегерану, в том числе на иракской территории, министерство обороны арабской страны в ответ заявило о неприятии подобных угроз. По его словам, проблема с американцами сохранилась.

«Если они будут угрожать Ирану, тогда они будут под угрозой везде, где бы они ни находились», — объяснил Ирадж Масджиди.

Присутствие американских войск в регионе приводит к эскалации напряженности, продолжил посол. Если угроза Ирану со стороны США сохранится, тогда Тегеран ответит силой.

«Мы будем защищаться», — подчеркнул Ирадж Масджиди.

Официальный представитель иракского министерства обороны Тахсин аль-Хафаджи ответил, что Багдад отвергает подобные угрозы со стороны США или Ирана. По его словам, Ирак — не плацдарм для атак по Ирану, но так же Багдад не позволит Тегерану угрожать американским интересам на иракской территории.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #ирак #общество

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