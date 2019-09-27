Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджиди в пятницу, 27 сентября, пригрозил ударом по американским войскам в случае угроз Тегерану, в том числе на иракской территории, министерство обороны арабской страны в ответ заявило о неприятии подобных угроз. По его словам, проблема с американцами сохранилась.

«Если они будут угрожать Ирану, тогда они будут под угрозой везде, где бы они ни находились», — объяснил Ирадж Масджиди.