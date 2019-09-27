Путин обсудил с СБ урегулирование в САР после формирования Конституционного комитета

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны,также обсуждались разные аспекты обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД.

Известно, что во встрече участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.