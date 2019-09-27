Беглов рассказал о закупке снегоуборочной техники для аномальных зим

Власти Санкт-Петербурга продолжат закупать снегоуборчную технику. Об этом 26 сентября сообщил губернатор Александр Беглов во время эфира программы «Петербург. Новый взгляд».

В четверг Беглов в вечернем телеэфире заявил, что в 2020 году будут продолжены закупки специальной техники для снегоочистительных работ, ведь во время аномальных зим имеющихся не хватает.

Губернатор подчеркнул, что закупаемая техника должна быть универсальной и всесезонной. Он отметил, что под эти критерии подходит техника финского производства. Но в целях экономии средств было решено купить ее в России, но на заводе, построенным Финляндией. Градоначальник также добавил, что для уборки дворов и тротуаров на текущий год специальная техника уже закуплена.

Беглов отметил, что для суровых петербургских зим техники все равно недостаточно, но ее количество продолжат наращивать.