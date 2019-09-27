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16:05   27 Сентября 2019
Россия

Новый мост через Неву соединит петербургскую жилую застройку

Новый мост через Неву соединит петербургскую жилую застройку

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о строительстве Широтной магистрали скоростного движения и схеме ее финансирования. В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» глава Петербурга подчеркнул важность нового моста, который соединит жилые районы.

Беглов рассказал, что проект строительства Широтной магистрали — совместный. Часть денег привлекут из бизнеса, вторую возьмут у федерации, а третью обеспечит Петербург. По словам Беглова, проект находится в активной стадии, закончить его планируют за пять лет.

Благодаря проекту в Петербурге появится новый мост, подчеркнул губернатор. Впервые с 1965 года в городе построят важную магистраль, которая соединит жилые застройки. Переправа разгрузит мосты Александра Невского и Володарский

По 11 развязкам смогут передвигаться порядка 170 тысяч автомобилистов со скоростью 110 километров в час, отмечают «Невские новости».

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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