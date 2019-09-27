Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

 Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

 Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
16:03   27 Сентября 2019
Россия

Беглов инициировал «открытие» неба Петербурга

Беглов инициировал «открытие» неба Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что небо над городом станет открытым. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд», сообщили «Невские новости» 27 сентября.

Градоначальник затронул тему привлечения иностранцев в город на Неве, так как, по большей части, туристами в городе выступают россияне.

«Для того, чтобы иностранный и богатый турист приехал в наш город, нужно создать соответствующие условия», — заметил петербургский глава.

Беглов инициировал «открытие» неба Петербурга

В частности, это касается и «открытого» неба. Так, Пулково сможет предоставить перевозчикам седьмую степень свободы воздуха. В частности, это означает, что пассажирские авиаперевозки можно будет осуществлять без остановки с стране регистрации авиакомпании.

«Поэтому мы открываем небо над Санкт-Петербургом», — констатировал Беглов.

Беглов инициировал «открытие» неба Петербурга

Ранее Пулковская управляющая компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» передала министерству транспорта перечень стран, самолеты из которых могут привозить людей по седьмой свободе воздуха. Ожидается, что финальный список будет утвержден уже к 1 декабря, сейчас он находится на стадии рассмотрения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #туризм #беглов #открытое небо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...