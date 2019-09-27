Беглов инициировал «открытие» неба Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что небо над городом станет открытым. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд», сообщили «Невские новости» 27 сентября.

Градоначальник затронул тему привлечения иностранцев в город на Неве, так как, по большей части, туристами в городе выступают россияне.

«Для того, чтобы иностранный и богатый турист приехал в наш город, нужно создать соответствующие условия», — заметил петербургский глава.

В частности, это касается и «открытого» неба. Так, Пулково сможет предоставить перевозчикам седьмую степень свободы воздуха. В частности, это означает, что пассажирские авиаперевозки можно будет осуществлять без остановки с стране регистрации авиакомпании.

«Поэтому мы открываем небо над Санкт-Петербургом», — констатировал Беглов.

Ранее Пулковская управляющая компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» передала министерству транспорта перечень стран, самолеты из которых могут привозить людей по седьмой свободе воздуха. Ожидается, что финальный список будет утвержден уже к 1 декабря, сейчас он находится на стадии рассмотрения.