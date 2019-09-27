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15:45   27 Сентября 2019
Россия

Госдума подготовит поправки о штрафах за нарушение законов о выборах

Госдума подготовит поправки о штрафах за нарушение законов о выборах

Поправки о штрафах до 50 миллионов рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ поручила подготовить комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил о законопроекте «единороссов» Сергея Боярского и Андрея Альшевских. Поправки вводят штрафы до 50 миллионов рублей за распространение в соцсетях ложных фактов: по словам Исаева, необходим аналогичный закон относительно нарушений избирательного законодательства.

«Необходимо внести поправку, которая бы устанавливала аналогичное наказание за нарушения избирательного законодательства РФ… владельцами сайтов. Всех, кто подпадает под вариант в первом чтении», — сообщил Исаев ТАСС.

Госдума подготовит поправки о штрафах за нарушение законов о выборах

Напомним, сегодня вышеупомянутая комиссия заявила о намерении проверить публикации «BBC», «Медузы», «Радио Свободы», «МБХ-медиа» и других СМИ на предмет нарушения российских законов. Также в комиссии подтвердили информацию о нарушении законодательства РФ немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle — теперь это медиа может лишиться аккредитации российских СМИ из-за призыва идти на несогласованный митинг в Москве незадолго до дня выборов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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