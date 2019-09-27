Путин поучаствует в заседании «Российской энергетической недели» 2 октября

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

 Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

 Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
15:35   27 Сентября 2019
Россия

Путин примет участие в заседании «Российской энергетической недели» 2 октября

Путин примет участие в заседании «Российской энергетической недели» 2 октября

Российский лидер Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя», которое намечено на 2 октября, сообщили в кремлевской пресс-службе.

Отмечается, что темой дискуссии будет «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что Путин в рамках форума может побеседовать с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, который не единожды посещал РЭН. Стоит отметить, что в прошлом году глава России провел с ним отдельную встречу именно на этом событии.

Путин поучаствует в заседании «Российской энергетической недели» 2 октября

«Российская энергетическая неделя» стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #рэн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...