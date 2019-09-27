Путин поучаствует в заседании «Российской энергетической недели» 2 октября

Российский лидер Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя», которое намечено на 2 октября, сообщили в кремлевской пресс-службе.

Отмечается, что темой дискуссии будет «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что Путин в рамках форума может побеседовать с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, который не единожды посещал РЭН. Стоит отметить, что в прошлом году глава России провел с ним отдельную встречу именно на этом событии.

«Российская энергетическая неделя» стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч.