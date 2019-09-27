Петербург отремонтирует 260 километров теплосетей в 2020 году
Петербургские власти в 2020 году выделят три миллиарда рублей на ремонт теплосетей, что позволит отремонтировать порядка 260 километров инженерно-строительных конструкций. Сейчас в Северной столице около 50 процентов износа сетей, а 25 процентов из них — в критическом состоянии.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в 2019 году в городе отремонтировали 230 километров сетей. По его словам, нужно «дойти до 300 километров». Ранее районным администрациям и теплосбытовым компаниям поручили внимательно следить за управляющими компаниями, а также за качеством подаваемого в дома петербуржцев тепла.
Николай Линченко провел совещание по объектам социальной инфраструктуры, запланированным к вводу в 2020 году https://t.co/fMW3ca72jE— Санкт-Петербург (@gov_spb) 27 сентября 2019 г.