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15:33   27 Сентября 2019
Россия

Петербург отремонтирует 260 километров теплосетей в 2020 году

Петербург отремонтирует 260 километров теплосетей в 2020 году

Петербургские власти в 2020 году выделят три миллиарда рублей на ремонт теплосетей, что позволит отремонтировать порядка 260 километров инженерно-строительных конструкций. Сейчас в Северной столице около 50 процентов износа сетей, а 25 процентов из них — в критическом состоянии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в 2019 году в городе отремонтировали 230 километров сетей. По его словам, нужно «дойти до 300 километров». Ранее районным администрациям и теплосбытовым компаниям поручили внимательно следить за управляющими компаниями, а также за качеством подаваемого в дома петербуржцев тепла.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #теплосети

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