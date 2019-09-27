Петербург отремонтирует 260 километров теплосетей в 2020 году

Петербургские власти в 2020 году выделят три миллиарда рублей на ремонт теплосетей, что позволит отремонтировать порядка 260 километров инженерно-строительных конструкций. Сейчас в Северной столице около 50 процентов износа сетей, а 25 процентов из них — в критическом состоянии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в 2019 году в городе отремонтировали 230 километров сетей. По его словам, нужно «дойти до 300 километров». Ранее районным администрациям и теплосбытовым компаниям поручили внимательно следить за управляющими компаниями, а также за качеством подаваемого в дома петербуржцев тепла.