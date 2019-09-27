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Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
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15:38   27 Сентября 2019
Россия

Беглов проконтролировал строительство спортивного стадиона в Петербурге

Беглов проконтролировал строительство спортивного стадиона в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства в пятницу, 27 сентября, выслушал сведения об изменениях в сфере проектирования и строительства объектов недвижимости.

Речь шла о строительстве спортивного стадиона для футбольного клуба «Коломяги», который появится в Приморском районе. Площадь стадиона — более 20 тысяч квадратных метров, плата за аренду —1,65% от кадастровой стоимости земельного участка. Договор заключили на пять лет. В здании построят трехэтажный комлекс, где появится центр киберспорта.

Замглавы Минспорта РФ Марина Томилова и депутат ЗакСа Андрей Анохин ходатайствовали о представлении участка, администрация Приморского района согласовала, отмечают «Невские новости».

Беглов также узнал у членов правительства, что имущественные вопросы со школой решены. На строительство школы от инвестора поступит 100 миллионов рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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