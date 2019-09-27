Милонов призвал Киргизию не обижаться на Малахова из-за эфира о смертельном ДТП

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Политикой Сегодня» призвал власти Киргизии не обижаться на телеведущего Андрея Малахова, который в эфире авторской передачи от 24 сентября предположением об экономических причинах трагического ДТП в Москве задел чувства киргизского народа.

«Вполне вероятно, что его предположения могут не соответствовать действительности. Я считаю, что на киргизском уровне не стоит реагировать на частные заявления, высказывания неофициальных лиц. Это не приведет ни к чему хорошему. Точно также, как мы не обращаем внимания на высказывания националистически настроенных киргизских политиков и общественных деятелей, которые позволяют себе жесткую, совершенно недопустимую риторику», — сказал Милонов.

Телеведущий в свою очередь опубликовал колонку на своем сайте Starhit.ru, в которой заверил, что киргизские власти его слова о гибели сына бизнесмена Александра Маргулова поняли неправильно.

«Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 24-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», — написал Малахов.

Ранее в эфире телеведущий предположил, что киргизский таксист Исламбек Акбаров мог подстроить аварию с трагическим для Маргулова финалом, поскольку остро нуждался в деньгах, а на родине у него зарплаты низкие.

Милонов убежден, что усматривать в словах Малахова националистическую подоплеку неправильно. В России на заработках граждане Киргизии чувствуют себя в целом комфортно, подчеркнул депутат.

«У нас много мигрантов из Киргизии, не потому что им более комфортно в холодном климате, а потому что они здесь зарабатывают деньги для своих семей. Это факт. Не надо на это обижаться. Это правда и слава Богу, что у нас нет резких мнений насчет Киргизии. И не надо сейчас провоцировать МИДу Киргизии национальную подоплеку. Это лишнее», — сказал Милонов.

Сын «колбасного короля» Владимира Маргулова — Александр скончался после ДТП на Фрунзенской набережной в Москве в июле этого года. Парень ехал на мотоцикле и врезался в такси, которое поворачивало налево.