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15:23   27 Сентября 2019
Россия

Антироссийские санкции ударили по ЕС впятеро сильнее, чем по РФ

Антироссийские санкции ударили по ЕС впятеро сильнее, чем по РФ

Антироссийские санкции принесли Европейскому союзу в пять раз больше ущерба, нежели самой России, заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он выступил на Международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», которая проходит в Калининграде 27 сентября.

«Если бы наши отношения не ухудшились по вине всем известных западных политиков, то сегодня товарооборот вполне мог бы достичь полтриллиона евро», — заметил он.

Этот показатель не просто сравним с докризисным периодом, а значительно превышает его. В пример он привел значения товарооборота европейского объединения с США или Китаем.

Антироссийские санкции ударили по ЕС впятеро сильнее, чем по РФ

Однако Евросоюз все еще остается одним из ключевых партнеров России, несмотря на ограничения. Так, по результатам прошлого года уровень товарооборота достиг порядка 300 миллионов евро. Как объяснил Турчак, такой рост, по больше части, носит восстановительный характер. В ежегодном исчислении спад объемов по-прежнему превышает 100 миллиардов евро.

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Автор: Анна Манц
#евросоюз #санкции #товарооборот #турчак

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