Антироссийские санкции принесли Европейскому союзу в пять раз больше ущерба, нежели самой России, заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он выступил на Международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», которая проходит в Калининграде 27 сентября.

«Если бы наши отношения не ухудшились по вине всем известных западных политиков, то сегодня товарооборот вполне мог бы достичь полтриллиона евро», — заметил он.

Этот показатель не просто сравним с докризисным периодом, а значительно превышает его. В пример он привел значения товарооборота европейского объединения с США или Китаем.

Однако Евросоюз все еще остается одним из ключевых партнеров России, несмотря на ограничения. Так, по результатам прошлого года уровень товарооборота достиг порядка 300 миллионов евро. Как объяснил Турчак, такой рост, по больше части, носит восстановительный характер. В ежегодном исчислении спад объемов по-прежнему превышает 100 миллиардов евро.