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15:14   27 Сентября 2019
Россия

Комиссия ГД не раскрыла данные эксперта-лингвиста по материалам Deutsche Welle

Комиссия ГД не раскрыла данные эксперта-лингвиста по материалам Deutsche Welle

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев не раскрыл имя эксперта-лингвиста, который изучал материалы немецкого медиахолдинга Deutsche Welle на предмет нарушения российского законодательства.

«До принятия решения по нашим материалам просьба не обращаться к экспертам, чтобы не оказывать на них давление», — сказал Василий Пискарев.

Журналисты попросили назвать лингвистический институт, в котором проводилось исследование. Василий Пискарев ответил, что эксперта-лингвиста пригласят на комиссию, когда российские профильные ведомства примут решение по Deutsche Welle.

По его словам, это абсолютно независимый эксперт с большим стажем, который специализируется на филологии, лингвистике. Ранее Пискарев сообщил, что комиссия подтвердила информацию о нарушении Deutsche Welle российского законодательства.

Комиссия ГД не расскрыла данные эксперта-лингвиста по материалам Deutsche Welle

В аккаунте «DW на русском», где вели онлайн-репортаж несанкционированного митинга, появилась запись «Москва, выходи!», которую комиссия квалифицировала как призыв к участию в несогласованных акциях.

Несколько эксклюзивных материалов ФАН по незаконным митингам оппозиции в столице помогут комиссии ГД расследовать случаи иностранного вмешательства в суверенные дела РФ. Ранее ФАН в проекте «Классификатор СМИ» разделил все действующие на российской территории издания на патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #гд #deutsche welle

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