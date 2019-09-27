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15:23   27 Сентября 2019
Россия

Малахов обратился к жителям Киргизии, возмущенным его передачей

Малахов обратился к жителям Киргизии, возмущенным его передачей

Телеведущий Андрей Малахов обратился к гражданам Киргизии после негативной реакции на его передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о смерти сына олигарха Владимира Маругова в ДТП. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

В начале июля в Москве на Фрунзенской набережной столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Александр Маругов, а таксистом оказался 23-летний гражданин Киргизии Исламбек Акбаров.

«Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства. Впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя», — заявил Малахов.

Телеведущий выразил сожаление в связи с тем, что некоторые киргизы могли его неправильно понять. Напомним, 27 сентября из-за слов Малахова в МИД Киргизии вызвали российского дипломата.

Малахов обратился к жителям Киргизии, возмущенным его передачей

В эфире передачи от 24 сентября Малахов называет виновником ДТП Акбарова и выдвигает версию, будто бы тот намеренно убил сына московского олигарха за деньги. «Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, всех родственников. <…> И до конца их дней им [киргизам] не заработать таких денег, где зарплата 10 долларов», — говорил Малахов во время передачи. Посольство России в Киргизии осудило телеведущего, заявив в Facebook, что «Малахов — не наш герой», потому что оскорбил целый народ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #дтп #политика #киргизия #новости #общество #малахов

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