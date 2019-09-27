Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

 Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

Скрипко назвал лицемерами участвующих за деньги в митингах «оппозиции» артистов

 Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов

Сотрудников ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Правительство Испании намерено оспорить в суде резолюции каталонского парламента

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения

Иранский посол пригрозил ударом по позициям США в Ираке в случае нападения
15:34   27 Сентября 2019
Россия

Матвинеко заявила о готовности России разместить штаб-квартиру ООН

Матвинеко заявила о готовности России разместить штаб-квартиру ООН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России разместить у себя штаб-квартиру ООН, если поступит такое предложение. Об этом 27 сентября информирует РИА Новости. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо ставить вопрос расположении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Такое предложение он высказал из-за ситуации с невыдачей виз российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. 

«Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, то, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что это "непростая тема", ведь для того, чтобы создать инфраструктуру ООН в новом месте, необходимо выделить сотни миллиардов долларов. Однако Матвинко подчеркнула, что вопрос не в деньгах, а в принципиальном решении. 

«Тем более, что ООН существует на взносы государств-членов», — отметила она. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оон #политика #общество #матвинеко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...