Матвинеко заявила о готовности России разместить штаб-квартиру ООН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России разместить у себя штаб-квартиру ООН, если поступит такое предложение. Об этом 27 сентября информирует РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо ставить вопрос расположении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Такое предложение он высказал из-за ситуации с невыдачей виз российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

«Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, то, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что это "непростая тема", ведь для того, чтобы создать инфраструктуру ООН в новом месте, необходимо выделить сотни миллиардов долларов. Однако Матвинко подчеркнула, что вопрос не в деньгах, а в принципиальном решении.