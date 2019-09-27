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15:05   27 Сентября 2019
Весь мир

Россия готова обсудить с Грецией вопрос модернизации С-300

Россия готова обсудить с Грецией вопрос модернизации С-300

Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил в пятницу, что Москва не раз предлагала Греции модернизацию комплексов ПВО С-300 и готова вернуться к обсуждению этого вопроса.

По словам Шугаева, которые приводит РИА Новости, к настоящему времени вопрос модернизации систем остается нерешенным в связи с политикой стран ЕС и НАТО и общей санкционной атмосферой по отношению к России.

«В случае изменения позиции наших афинских партнеров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса», - добавил он.

Также Шугаев напомнил, что зенитно-ракетные комплексы С-300 были поставлены Греции достаточно давно, и до сих пор остается в боеспособном состоянии и находится в греческой армии на боевом дежурстве. Заключенный ранее контракт на послепродаждное обслуживание российских ЗРК действует, сроки эксплуатации ракет продлены, и речь идет о поддержании системы состоянии способности выполнения функций ПВО.

В заключение глава ФСВТС отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы Вооруженные силы Греции поддерживали свою боеготовность, и готова к дальнейшему развитию отношений в области военно-технического сотрудничества.

Россия готова обсудить с Грецией вопрос модернизации С-300

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Автор: Александр Люблинский
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