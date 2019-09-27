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15:07   27 Сентября 2019
Россия

Экс-омбудсмен объяснила, почему не помогла уволенному за откровенные фото тренеру

Экс-омбудсмен объяснила, почему не помогла уволенному за откровенные фото тренеру

Откровенные фото детского тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко возмутили не только начальство. Уже экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова объяснила «360», почему попросила прокуратуру и Следственный комитет проверить спортсменку.

Уже бывший омбудсмен региона призналась, что лично подобное творчество не понимает.

«Я отправила в СК и прокуратуру [обращение], чтобы они высказали на предмет, может ли педагог, пропагандирующий культ насилия и смерти, заниматься с детьми», — считает омбудсмен.

По ее словам, прокуратура оценила действия тренера, а школе вынесли предписание. Экс-омбудсмен добавила, что сначала к ней обратилась сама Конопенко. Потом встречное обращение написали преподаватели, приложив откровенные снимки. По словам экс-омбудсмена, все снимки были в открытом доступе. Сама тренер удалять их отказалась.

Павлова считает, что снимки увидеть ученики тренера и родители. По ее словам,  выставлять на показ «страницу из истории» тренеру из Магнитогорска не следовало.

Кнопенко обратилась к омбудсмену после конфликта с администрацией детско-юношеского клуба «Максимум». Со ее слов, Павлова написала на нее донос в прокуратуру и СК.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #прокуратура #тренер #магнитогорск

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