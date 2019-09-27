Первые итоги проверок зарубежных СМИ на вмешательство извне Госдума озвучит через неделю

Предварительные результаты проверок материалов «Радио Свобода», «Би-би-си», «Медуза» на предмет нарушения законов РФ будут известны к 10 октября. Об этом «Политике Сегодня» сообщил зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

«Имеется в виду, в первую очередь, нарушение избирательного законодательства: материалы с призывами к участию в незаконных акциях, с их поддержкой, их пропагандой. Если нарушения подтвердятся, будем обращаться в соответствующие органы, чтобы они приняли меры в соответствии с законом. Механизмы есть. Это и административная ответственность, и блокировка. Но пока говорить о фактах нарушения преждевременно», — рассказал Альшевских.

Если материалы «Радио Свобода» (финансируется Конгрессом США, внесено Минюстом РФ в спискок иноагентов), «Би-би-си» (британская общенациональная телерадиовещательная организация, «Медузы» (головной офис находится в Риге, инвесторы СМИ скрываются) пока только в статусе проверяемых, то в отношении немецкого холдинга Deutsche Welle (DW, финансируется правительством ФРГ) сделаны единогласные выводы: СМИ неоднократно нарушило закон РФ.

«Они агитировали, призывали граждан участвовать в неразрешенных митингах. Иностранное юридическое лицо по закону не имеет право этим заниматься <…>. Мы усмотрели признаки экстремизма, за что предусмотрена ответственность», — рассказал глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев в интервью «России 24» .

Он добавил, что комиссия будет просить Генпрокуратуру РФ, Роскомнадзор и Минюст привлечь немецкое СМИ к ответственности. В частности, депутаты требуют, чтобы Минюст внес DW в список иностранных агентов, а РКН должен как минимум оштрафовать СМИ за нарушение закона.

Альшевских подчеркнул, что обвинения в адрес DW депутаты составили не только на основе своего мнения.

«В нашей комиссии — все парламентские фракции. Нет предвзятого подхода. Но по DW приняли единогласное решение. Тем более, что есть заключение экспертов: лингивисты четко сказали, что в материалах был призыв. Представители Deutsche Welle сами не приехали. Это не правильно. Могли бы и приехать», — говорит Альшевских.

Он надеется, что представители СМИ, материалы которых сейчас проверяются, поступят иначе.

«Если у депутатского корпуса возникли к вопроы к СМИ, нет ничего тяжелого прийти и ответить на вопросы. Это не конфликт. Когда СМИ игнорирует, не хочет идти на диалог, прикрывается местным законодательством, это не корректно. Вы прикрываетесь законом своей страны, а работаете в России. Мы сделаем все, чтобы все, кто работает на территории РФ, соблюдали российское законодательство. Нравится оно кому-то или нет», — утверждает Альшевских.

Помочь в расследовании иностранного вмешательства депутатам Госдумы должны помочь и несколько эксклюзивных материалов ФАН. Это интервью члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна с канадской журналисткой Евой Бартлетт, которая побывала на нескольких незаконных акциях в Москве, а также его расследование о новой западной методичке по организации протестных акций в России.