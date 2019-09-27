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18:18   27 Сентября 2019
Россия

Первые итоги проверок зарубежных СМИ на вмешательство извне Госдума озвучит через неделю

Первые итоги проверок зарубежных СМИ на вмешательство извне Госдума озвучит через неделю

Предварительные результаты проверок материалов «Радио Свобода», «Би-би-си», «Медуза» на предмет нарушения законов РФ будут известны к 10 октября. Об этом «Политике Сегодня» сообщил зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

«Имеется в виду, в первую очередь, нарушение избирательного законодательства: материалы с призывами к участию в незаконных акциях, с их поддержкой, их пропагандой. Если нарушения подтвердятся, будем обращаться в соответствующие органы, чтобы они приняли меры в соответствии с законом. Механизмы есть. Это и административная ответственность, и блокировка. Но пока говорить о фактах нарушения преждевременно», — рассказал Альшевских.

Если материалы «Радио Свобода» (финансируется Конгрессом США, внесено Минюстом РФ в спискок иноагентов), «Би-би-си» (британская общенациональная телерадиовещательная организация, «Медузы» (головной офис находится в Риге, инвесторы СМИ скрываются) пока только в статусе проверяемых, то в отношении немецкого холдинга Deutsche Welle (DW, финансируется правительством ФРГ) сделаны единогласные выводы: СМИ неоднократно нарушило закон РФ.

«Они агитировали, призывали граждан участвовать в неразрешенных митингах. Иностранное юридическое лицо по закону не имеет право этим заниматься <…>. Мы усмотрели признаки экстремизма, за что предусмотрена ответственность», — рассказал глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев в интервью «России 24» .

Он добавил, что комиссия будет просить Генпрокуратуру РФ, Роскомнадзор и Минюст привлечь немецкое СМИ к ответственности. В частности, депутаты требуют, чтобы Минюст внес DW в список иностранных агентов, а РКН должен как минимум оштрафовать СМИ за нарушение закона.  

Альшевских подчеркнул, что обвинения в адрес DW депутаты составили не только на основе своего мнения.

«В нашей комиссии — все парламентские фракции. Нет предвзятого подхода. Но по DW приняли единогласное решение. Тем более, что есть заключение экспертов: лингивисты четко сказали, что в материалах был призыв. Представители Deutsche Welle сами не приехали. Это не правильно. Могли бы и приехать», — говорит Альшевских.

Он надеется, что представители СМИ, материалы которых сейчас проверяются, поступят иначе.

«Если у депутатского корпуса возникли к вопроы к СМИ, нет ничего тяжелого прийти и ответить на вопросы. Это не конфликт. Когда СМИ игнорирует, не хочет идти на диалог, прикрывается местным законодательством, это не корректно. Вы прикрываетесь законом своей страны, а работаете в России. Мы сделаем все, чтобы все, кто работает на территории РФ, соблюдали российское законодательство. Нравится оно кому-то или нет», — утверждает Альшевских.

Первые итоги проверок зарубежных СМИ на вмешательство извне Госдума озвучит через неделю

Помочь в расследовании иностранного вмешательства депутатам Госдумы должны помочь и несколько эксклюзивных материалов ФАН. Это интервью члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна с канадской журналисткой Евой Бартлетт, которая побывала на нескольких незаконных акциях в Москве, а также его расследование о новой западной методичке по организации протестных акций в России.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #политика #несанкционированные акции #вмешательство

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