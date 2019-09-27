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Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

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Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

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14:39   27 Сентября 2019
Россия

Матвиенко считает, что отношения РФ и США не улучшатся до выборов в 2020-ом

Матвиенко считает, что отношения РФ и США не улучшатся до выборов в 2020-ом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии шансов на улучшение отношений Вашингтона и Москвы до 2020 года из-за «русофобского настроя» американских политических кругов.

Матвиенко подчеркнула, что перед очередными президентскими выборами 2020 года в США острота внутриполитической борьбы внутри руководства Штатов будет нарастать. Поэтому до следующих президентских выборов шансов для улучшения российско-американских отношений нет и «это очевидно».

«К сожалению, это означает, что не будет снижаться градус русофобского настроя политических кругов Соединенных Штатов. Российско-американские отношения стали заложником внутриполитического противостояния в США», — заявила председатель Совфеда в интервью РИА Новостям.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года: в них будет участвовать действующий глава Штатов Дональд Трамп, а его потенциальными противниками могут стать экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, социалист Берни Сандерс, демократы Элизабет Уоррен и Бето О’Рурк, а также консерваторы — губернатор Огайо Джон Кейсик и губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

Матвиенко считает, что отношения РФ и США не улучшатся до выборов в 2020-ом

О том, почему президент Украины Владимир Зеленский не поможет демократам «утопить» Трампа накануне выборов читайте в материале «Политики Сегодня».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #матвиенко #политика #трамп #новости #общество

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