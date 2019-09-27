Цех по производству тротила загорелся в Болгарии, власти эвакуируют ближайшие села

Сильный пожар вспыхнул в пятницу в Болгарии на оружейном заводе в цеху по производству тротила.

Оружейное предприятие находится рядом с городом Русе, мэр которого Пламен Стоилов в эфире местного телеканала BTV заявил об угрозе распространения огня и взрыва, в связи с чем власти приняли решение эвакуировать население расположенных поблизости сел.

«По предварительным данным, пожар возник в цехе по производству тротила, есть опасность дальнейшего распространения пожара и взрыва, поэтому принято решение об эвакуации двух населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от завода», - сообщил чиновник.

Также он добавил, что к настоящему моменту приняты все меры для обеспечения безопасности местных жителей и сотрудников предприятия.

В то же время глава дирекции «Пожарная безопасность и защита населения» болгарского МВД Николай Николов сообщил, что взрыва на оружейном заводе не было. Первые сообщения о возгорании, по его словам, поступили в 10.56.

«Все работники объекта эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает штаб под руководством губернатора области. Опасность сохраняется. Предприняты все меры по ограничению вредных последствий инцидента», - добавил Николов.

Как добавил собственник завода «Дунарит», в результате пожара никто из сотрудников не пострадал. После того, как огонь будет потушен, в соответствии с инструкцией, на территорию предприятия будет запрещено входить в течение еще 24 часов. Для оценки размеров ущерба, нанесенного заводу огнем, по словам предпринимателя, будет задействован беспилотник, который проведет воздушную разведку.