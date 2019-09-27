Около 120 дронов уничтожены над базой «Хмеймим» за два года

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года при помощи комплексов противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы во время атак на российскую авиабазу «Хмеймим» были уничтожены почти 120 беспилотников террористов. Его слова 27 сентября передает РИА Новости.

По словам Конашенкова, террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы «Хмеймим».

«Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», — сказал он.

Он рассказал, что большинство из них были запущены из идлибской зоны безопасности, в том числе из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других. Он напомнил, что российские ракетные средства ПВО также блокируют попытки боевиков нанести удар реактивными снарядами.

«С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности «Идлиб», — рассказал генерал.

Он отметил, что 27 реактивных снарядов были уничтожены 31 ракетой комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2».

«То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета», — сказал он.

Официальный представитель военного ведомства сообщил, что последняя атака на «Хмеймим» была 3 сентября. Он рассказал, что в налете участвовали два беспилотника, при этом они заходили на авиабазу с разных направлений, одно из них — акватория Средиземного моря. Генерал предположил, что беспилотник запустили с какого-то судна.