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14:30   27 Сентября 2019
Россия

Богданов и египетский посол обсудили подготовку к саммиту Россия-Африка

Богданов и египетский посол обсудили подготовку к саммиту Россия-Африка

Специальный представитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов инициировал встречу с послом Египта в России Ихабом Насром, чтобы обсудить подготовку к саммиту Россия-Африка, сообщили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел России 27 сентября.

«Главное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам подготовки», — отметили в публикации.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями насчет нынешней ситуации в ближневосточном регионе и на севере африканского континента. Особое внимание было уделено обстановке в Ливии, подчеркнули в департаменте МИД РФ.

Богданов и египетский посол обсудили подготовку к саммиту Россия-Африка

Напомним, что российско-африканский саммит состоится 24 октября в Сочи. Он будет проходить под председательством главы России Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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Автор: Анна Манц
#путин #египет #посол #мид рф #богданов #саммит россия-африка

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