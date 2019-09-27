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14:29   27 Сентября 2019
Россия

Финансовые махинации «ФБК» Навального грозят ему ликвидацией

Финансовые махинации «ФБК» Навального грозят ему ликвидацией

Министерство юстиции РФ заметило несоответствия в отчетах «ФБК» Алексея Навального, поэтому организацию ждут новые внеплановые проверки. Согласно закону, любой публичный отчет НКО не может расходиться в данных с теми документами, которые некоммерческая организация предоставляет в Минюст.

Сайт «ФБК» обнародовал версию, где значилась информация об электоральных опросах 2018 года, но в отчете для министерства юстиции об этом не упоминали. Кроме того, разошлись и финансовые показатели — в уточненной версии отчета по 2017 году «ФБК» отчитался за 57,1 миллиона рублей, что на 3,5  миллиона больше, чем в первом документе за 2017 год, но с версией, которую выложили на сайте, все равно есть расхождение в миллион.

Ели проверка Минюста докажет серьезные нарушения законодательства или факт махинаций, тогда организацию попросту ликвидируют. По информации следователей, в течение трех лет сотрудники «ФБК» выводили деньги. Речь идет о сумме в миллиард рублей.

После обысков столичного и региональных штабов организации возбудили уголовное дело и арестовали счета «ФБК».

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Автор: Олег Королев
#проверка #минюст #общество #фбк

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