Россия надеется, что США и талибы* вернутся к переговорам в ближайшее время

МИД РФ рассчитывает, что Вашингтон в ближайшее время вернется за стол переговоров с движением талибов (члены террористической организации «Талибан», запрещенной в России) . Такое высказывание сделал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, сообщает 27 сентября РИА Новости.

Моргулов напомнил, что ситуацию в Афганистане можно урегулировать только политико-дипломатическим путем.

«Рассчитываем, что США в ближайшее время вернутся за стол переговоров с движением талибов», — сказал он.

Он также отметил, что будет оказано необходимое дипломатическое содействие сторонам не только во время двухсторонних переговоров, но в рамках многосторонних консультаций по теме Афганистана, где будут участвовать ключевые региональные партнеры.

*Талибы - члены террористической организации «Талибан», запрещенной в России.