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14:10   27 Сентября 2019
Россия

Россия надеется, что США и талибы* вернутся к переговорам в ближайшее время

Россия надеется, что США и талибы* вернутся к переговорам в ближайшее время

МИД РФ рассчитывает, что Вашингтон в ближайшее время вернется за стол переговоров с движением талибов (члены террористической организации «Талибан», запрещенной в России) . Такое высказывание сделал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, сообщает 27 сентября РИА Новости. 

Моргулов напомнил, что ситуацию в Афганистане можно урегулировать только политико-дипломатическим путем. 

«Рассчитываем, что США в ближайшее время вернутся за стол переговоров с движением талибов», — сказал он.

Он также отметил, что будет оказано необходимое дипломатическое содействие сторонам не только во время двухсторонних переговоров, но в рамках многосторонних консультаций по теме Афганистана, где будут участвовать ключевые региональные партнеры. 

*Талибы - члены террористической организации «Талибан», запрещенной в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #афганистан #общество #весь мир

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