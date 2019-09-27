Комиссия Государственной Думы РФ, расследующая случаи вмешательства в российские внутренние дела, направит главе компании Facebook Марку Цукербергу ряд вопросов, касающихся исполнения российского законодательства.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, приводя слова думской комиссии Василия Пискарева.

«Мы направим вопросы Марку Цукербергу, в России не с кем разговаривать. Они прямо в день голосования давали площадку для незаконной политической агитации», - сообщил парламентарий, в частности.

При этом он напомнил, что Facebook заблокировал страницу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, посчитав, что тот нарушает избирательное законодательство. При этом в российском сегменте предоставили свою площадку – то есть на лицо двойные стандарты.