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14:11   27 Сентября 2019
Россия

Комиссия Госдумы обратится к Цукербергу с вопросами об исполнении Facebook законов РФ

Комиссия Госдумы обратится к Цукербергу с вопросами об исполнении Facebook законов РФ

Комиссия Государственной Думы РФ, расследующая случаи вмешательства в российские внутренние дела, направит главе компании Facebook Марку Цукербергу ряд вопросов, касающихся исполнения российского законодательства.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, приводя слова думской комиссии Василия Пискарева.

«Мы направим вопросы Марку Цукербергу, в России не с кем разговаривать. Они прямо в день голосования давали площадку для незаконной политической агитации», - сообщил парламентарий, в частности.

При этом он напомнил, что Facebook заблокировал страницу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, посчитав, что тот нарушает избирательное законодательство. При этом в российском сегменте предоставили свою площадку – то есть на лицо двойные стандарты.

«У себя закон соблюдают, а у нас, считают, нет необходимости это делать», - заключил Пискарев.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #госдума #политика #весь мир #facebook #цукерберг

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