Думская комиссия проверит публикации «BBC», «Медузы» и «Радио Свободы»

Думская комиссия проверит публикации «BBC», «Медузы», «Радио Свободы», «МБХ-медиа» и другие СМИ на предмет нарушения законов РФ. Также будут произведены проверки в отношении американских корпораций Facebook и Google, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Радиостанция «Радио Свобода», по мнению комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России, также допустила нарушения российского законодательства в своей работе. Пискарев отметил, что работа по указанным ресурсам только ведется.

«Я вам начал уже говорить, что в повестке у нас много вопросов, в том числе в работе остаются материалы в отношении таких медиаресурсов, как «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба BBC», «МБХ медиа», «Голос Америки», Facebook и Google», — заявил парламентарий журналистам после заседания.

Сегодня в комиссии Госдумы подтвердили информацию о нарушении законодательства РФ немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle: в связи с этим подготовлено заявление о лишении компании аккредитации и присвоении статуса иностранного агента.

В начале сентября в Совете Федерации заявили, что издание «Медуза» необъективно освещало летние протестные мероприятия, а телеканал «Дождь» активно сообщал о датах и времени акций, тем самым пропагандируя мероприятия.