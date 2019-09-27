Ливиец рассказал о сражении турецких и чадских бойцов с ЛНА

Житель города Бир-Аллак в Ливии рассказал о сражении сил Ливийской национальной армии с соединениями чадских наемников и турецких офицеров, которые помогают Правительству национального согласия. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Arabi Today.

Событие состоялось 23 сентября, когда ЛНА продвигалась к Эз-Завие. Очевидец отметил, что бой произошел в одном из районов населенного пункта. Военные под командованием Халифа Хафтара вынудили наемников отступить, но последние в ответ пошли в атаку турецким ударным беспилотником.

В результате, разрушенными оказались мечеть и дома местного населения. Один из снарядов и вовсе попал в машину скорой помощи, в которой на тот момент находились раненые. Сражение длилось целый день, однако город удалось освободить от ЛНА. По словам ливийца, сейчас в радиусе пяти километров от места действия безопасно.

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Обе структуры не зависят друг от друга.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу республики Триполи. Он указал, что шаг стал ответом на призыв населения защитить город от боевиков. В результате ответной операции «Вулкан гнева», по данным ВОЗ, погибли свыше тысячи людей, еще пять с половиной получили ранения.