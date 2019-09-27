Комиссия Думы инициирует международные слушания по вмешательству в дела государств

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России инициирует международные слушания по проблеме вмешательства в дела государств. Среди приглашенных стран будет США. Об этом 27 сентября, в пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

По его словам, комиссия вышла с просьбой в Госдуму для проведения больших международных слушаний по проблема вмешательства в дела суверенных стран. Шхагошев подчеркнул, только так получится донести до мирового сообщества весь беспредел вокруг проблемы вмешательства.