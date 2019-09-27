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13:54   27 Сентября 2019
Россия

Матвиенко заявила, что бездействие Зеленского не может не разочаровывать

Матвиенко заявила, что бездействие Зеленского не может не разочаровывать

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что бездействие Владимира Зеленского на посту президента Украины, за которое он несет персональную ответственность, не может не разочаровывать. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 28 сентября.

Все ожидали, что Зеленский как верховный главнокомандующий даст жесткий приказ отвести тяжелую технику от линии соприкосновения в Донбассе, прекратить обстрелы, а также снимет экономическую блокаду, считает Матвиенко.

«Но ничего этого не делается», —подчеркнула спикер Совфеда.

Кроме того, глава украинского государства должен был объявить приверженность выполнению Минских соглашений и показать дорожную карту их поэтапного выполнения. Матвиенко подчеркнула, что и этих шагов не последовало.

Матвиенко заявила, что бездействие Зеленского не может не разочаровывать

Понятно, у Зеленского есть «определенные ограничители» в его действиях. Речь идет о националистах, которые вскормлены (экс-президентом Украины Петром) Порошенко, заявила спикер.

Матвинко подчеркнула необходимость принципиальной позиции Зеленского, которую тот должен заявить.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #матвиенко #зеленский

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