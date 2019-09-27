Снявший фильм с Михалковым польский режиссер заявил о трудностях сотрудничества с РФ

Сотрудничать с Россией в кинематографическом плане сегодня сложно, заявил именитый польский режиссер Кшиштоф Занусси на пресс-конференции. На вопросы журналистов он отвечал на русском языке.

«Сейчас очень трудно подумать о сотрудничестве с Россией. Нет с российской стороны такого желания, которое раньше было. Лет семь назад было очень сильное желание. Тогда я снял совместную картину с Михалковым», — рассказал режиссер.

Речь идет о фильме «Персона нон грата» 2005-го года. Одну из главных ролей в нем сыграл Никита Михалков.

Тем не менее, по признанию Занусси, в России есть то, что его притягивает.

«Моя первая встреча с российским зрителем была 50 лет тому назад в Новосибирске. Это была сибирская интеллигенция. Она так глубока, так открыта. Это напоминает нам про наши европейские ценности. Новосибирцы нравятся мне свободой мысли», — сказал Занусси.

И хотя сотрудничество с российскими кинематографистами не представляется маэстро возможным, он следит за их творчеством. Например, любит фильмы Андрея Звягинцева.