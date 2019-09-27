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13:28   27 Сентября 2019
Россия

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой в Петербурге по горячим следам. Это произошло благодаря служебной собаке по кличке Жасмин, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 26 сентября в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы, что в парадной одного из домов Выборгского района неизвестный совершил сексуальное преступление против ее девятилетнего ребенка.

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. При содействии кинолога со служебно-розыскной собакой Жасмин по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий житель Купчино. Возбужден дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #собака #кинолог

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