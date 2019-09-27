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13:36   27 Сентября 2019
Россия

Госдума обнаружила оправдание экстремизма изданием Deutsche Welle

Госдума обнаружила оправдание экстремизма изданием Deutsche Welle

Глава комиссии Госдумы заявил, что информация о нарушении законодательства РФ функционирующим в стране немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МИД РФ осудил призыв Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве, опубликованный в Twitter. Ведомство заявило, что призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела РФ. Так в аккаунте «DW на русском», где велся онлайн-репортаж несанкционированного митинга, появилась запись «- Москва, выходи!», квалифицированная комиссией как призыв к участию в несогласованных протестах.

Госдума обнаружила оправдание экстремизма изданием Deutsche Welle

Глава думской комиссии заявил, что в действиях Deutsche Welle (DW) выявлены признаки оправдания экстремизма и издание обладает всеми признаками иностранного агента. Комиссия отправит собранные материалы по немецкому изданию в МИД РФ вместе с вопросом о лишении DW аккредитации российского СМИ. Также собранные материалы будут направлены в Министерство юстиции для рассмотрения вопроса о наделении немецкой медиакомпании статусом иностранного агента.

Госдума обнаружила оправдание экстремизма изданием Deutsche Welle

Напомним, в начале сентября председатель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу Deutsche Welle вне России, как предложило это сделать руководство немецкого СМИ, которое, в свою очередь, отказалось принять участие в заседании.

В конце августа сообщалось, что несколько эксклюзивных материалов Федерального агентства новостей (ФАН) по незаконным митингам оппозиции в Москве помогут Госдуме расследовать случаи иностранного вмешательства в суверенные дела России. Ранее ФАН в своем проекте «Классификатор СМИ» разделило все действующие на территории РФ издания на патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские.

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Автор: Тимофей Булочкин
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