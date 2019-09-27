Пятый чартер с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток

Временно исполняющий обязанности директора аэропорта на острове Кунашир Сергей Горбатовский в пятницу, 27 сентября, сообщил, что пятый чартерный рейс авиакомпании «Аврора» с экипажем плавбазы «Петр Житников» вылетел из Южно-Курильска во Владивосток. Консервный цех плавучей базы «Петр Житников», которая принадлежит компании «Дальморепродукт», загорелся в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп в понедельник, 23 сентября.

На месте случившегося работают спасательные суда «Преданный», «Атлас», буксир «Сибирский», а также пограничный корабль «Чукотка» и рыболовецкое судно «Чемпион». Плавучая база не горит, но сохраняется задымление. Эвакуированных членов экипажа отправили с Шикотана на Кунашир, а оттуда на самолете — во Владивосток.

В пятницу последним чартерным рейсом в порт приписки в восемь часов вечера по местному времени или в 12.00 по московскому отправились 70 членов экипажа «Петра Житникова», которых эвакуировали на Шикотан с горящей плавбазы.