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13:23   27 Сентября 2019
Россия

Пятый чартер с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток

Пятый чартер с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток

Временно исполняющий обязанности директора аэропорта на острове Кунашир Сергей Горбатовский в пятницу, 27 сентября, сообщил, что пятый чартерный рейс авиакомпании «Аврора» с экипажем плавбазы «Петр Житников» вылетел из Южно-Курильска во Владивосток. Консервный цех плавучей базы «Петр Житников», которая принадлежит компании «Дальморепродукт», загорелся в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп в понедельник, 23 сентября.

На месте случившегося работают спасательные суда «Преданный», «Атлас», буксир «Сибирский», а также пограничный корабль «Чукотка» и рыболовецкое судно «Чемпион». Плавучая база не горит, но сохраняется задымление. Эвакуированных членов экипажа отправили с Шикотана на Кунашир, а оттуда на самолете — во Владивосток.

В пятницу последним чартерным рейсом в порт приписки в восемь часов вечера по местному времени или в 12.00 по московскому отправились 70 членов экипажа «Петра Житникова», которых эвакуировали на Шикотан с горящей плавбазы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#владивосток #общество #экипаж #кунашир

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