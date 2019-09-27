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13:32   27 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулу Бердымухамедова с Днем независимости. Соответствующую телеграмму глава государства отправил в пятницу. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

«Глава российского государства высоко оценил успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, международный авторитет страны и ее вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии», — сказано в сообщении.

Российский лидер отметил высокий уровень отношений между странами, которые основываются на дружбе и взаимном уважении, содержательном диалога и взаимовыгодным сотрудничеством на различных направлениях. Кроме этого, глава российского государства выразил уверенность, что стратегическое партнерство двух стран в будущем станет прочнее. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #туркмения

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