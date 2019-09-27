Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулу Бердымухамедова с Днем независимости. Соответствующую телеграмму глава государства отправил в пятницу. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Глава российского государства высоко оценил успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, международный авторитет страны и ее вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии», — сказано в сообщении.

Российский лидер отметил высокий уровень отношений между странами, которые основываются на дружбе и взаимном уважении, содержательном диалога и взаимовыгодным сотрудничеством на различных направлениях. Кроме этого, глава российского государства выразил уверенность, что стратегическое партнерство двух стран в будущем станет прочнее.